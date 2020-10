NMBS: "Opnieuw druk op treinen naar de kust"

Voor de tweede dag op rij is het druk op de treinen richting de kust. Ondanks het feit dat de NMBS voor extra capaciteit gezorgd heeft tussen Brussel en Blankenberge en Oostende, kunnen reizigers in Gent maar met mondjesmaat het perron en de trein op. Dat schrijft VRT NWS.

Net als gisteren is het opnieuw druk op de treinen richting de kust. De NMBS heeft daarom al voor extra capaciteit gezorgd tussen Brussel en de kuststeden Blankenberge en Oostende. "Desondanks kunnen in het station van Gent de reizigers momenteel maar met mondjesmaat het perron en de trein op", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

"Om alles in goede banen te leiden, hanteren we in in Gent het zogenaamde 'stop and go'-principe. We zorgen er daarmee voor dat treinen maximaal bezet zijn, maar ook niet overvol geraken en dat mensen ook op een ordentelijke manier op het perron geraken."

Op sociale media circuleren filmpjes van de situatie. (lees verder na de tweet)

Persoonsaanrijding Beernem

Zaterdagmiddag was het het treinverkeer op de lijn Gent-Brugge sinds 11 uur lokaal onderbroken door een persoonsongeval. Dat zorgde voor heel wat hinder. Het honderdtal passagiers dat op dat moment op de trein zat, moest hun reis verderzetten met vervangbussen van de NMBS.

Bekijk ook