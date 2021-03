NMBS neemt maatregelen tegen drukke treinen naar kust

Dat zegt gouverneur Decaluwé na een overleg met enkele kustburgemeesters en de NMBS gisteravond. Begin deze week stelde de gouverneur nog minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in gebreke. Na bijna een jaar van discussies tussen de NMBS en de gouverneur en enkele kustburgemeesters lijken de plooien omtrent de drukte op treinen richting kust stilaan glad gestreken. Voor het eerst spreekt gouverneur Carl Decaluwé van een productief overleg. "De boodschap is duidelijk aangekomen en de NMBS zal verschillende zaken ondernemen om de drukte op de treinen toch in goede banen te leiden. De protocollen worden eindelijk aangepast", vertelt Decaluwé.

Zo zal NMBS onder meer een communicatiecampagne op poten zetten om reizigers te vragen zo min mogelijk met de trein naar de kust te komen. De vervoersmaatschappij zal op drukke dagen ook zorgen voor voldoende lege treinen in de kustgemeenten om toeristen terug naar huis te brengen. Verder wordt gezorgd voor betere communicatie tussen de verschillende diensten. Daarbij zal NMBS duidelijk de capaciteit van treinen richting kust communiceren. Ook voor de stations worden nog operationele afspraken uitgewerkt. Er wordt vastgelegd wie voor wat verantwoordelijk is en daarbij zullen extra private bewaking, stewards, jobstudenten en politie worden voorzien. Bij grote problemen kan er een SMS-alert worden opgesteld.

