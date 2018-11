NMBS belooft oplossing voor overbezette luchthaventrein

Dat heeft ze in een brief geschreven aan senator Pol Van Den Driessche (N-VA) uit Brugge, die daarover eerder al zijn ongenoegen had laten blijken. De bezettingscijfers tonen aan dat er op een aantal treinen op die verbinding een tekort aan zitplaatsen is. "Dit tekort is niet structureel en we bekijken momenteel welke treinen er eventueel nog kunnen worden versterkt tijdens bepaalde periodes en met welk materieel".

"Krakkemikkig"

Van Den Driessche klaagt vooral over het tekort aan rijtuigen, waardoor het voor passagiers wringen wordt. Bovendien gaat het dan ook vaal om treinen die verouderd zijn met weinig plaats voor bagage en slechte airco. De NMBS investeert intussen in nieuw materieel om de verouderde treinen te vervangen.