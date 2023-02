Nijpend tekort aan boekhouders: hogescholen en bedrijven voeren campagne

Het tekort aan accountants in Vlaanderen was nog nooit zo nijpend. De VDAB ontving vorig jaar maar liefst 4.365 vacatures. Om ook de opleiding tot boekhouder aantrekkelijker te maken, lanceren zeven hogescholen, waaronder VIVES, een campagne.

De cijfers liegen er niet om: het beroep van boekhouder-accountant is sinds 2019 een knelpuntberoep en de arbeidsmarkt in accounting blijft onder druk staan.

Zo is er voor elke openstaande vacature vandaag maar één werkzoekende accountant beschikbaar, vergeleken met nog bijna 5 accountants per vacature vijf jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.

Meer openstaande vacatures

De VDAB-cijfers laten een duidelijke evolutie zien met een steeds grotere vraag naar accountants. In december vorig jaar kreeg de VDAB 4.365 vacatures. Vier jaar geleden waren dat er nog maar 1.476.

Ook is er een kleiner aanbod in financiële profielen. Maandelijks waren er in 2022 gemiddeld 664 werkzoekenden, terwijl dat er in 2018 nog 917 waren. Vooral kmo’s dreigen de dupe te worden van de schaarste aan financiële profielen, waardoor ze hun goed financieel bestuur op termijn mogelijk in het gedrang zien komen.

Minder studenten

Bovendien kiezen steeds minder jongeren ervoor om accountancy te studeren – sinds 2020 daalde de instroom met 20 procent bij de hogescholen in Vlaanderen. Die beperkte instroom zal het acuut tekort aan financiële profielen op de arbeidsmarkt alleen maar vergroten.

Hogeschool VIVES biedt de bachelor accountancy-fiscaliteit aan op de campussen Brugge en Kortrijk en ook het graduaat accounting administration op campus Kortrijk. Bovendien worden beide opleidingen ook aangeboden op afstand. Toch zien ze een daling in het aantal studenten.

“In vergelijking met 10 jaar geleden daalde de instroom met 30 tot 40 procent, vooral door de ruime keuzemogelijkheden die de afgelopen jaren serieus zijn uitgebreid. De jongste vijf jaar is de instroom echter stabiel”, zegt Annelies Casaert, opleidingshoofd van de bachelor accountancy-fiscaliteit van campus Kortrijk.

Campagne

Acht accounting- en consultingspelers lanceren daarom een campagne om het beroep weer aantrekkelijk te maken: ‘Accountants Van Morgen’. Samen met de sector schaart ook het onderwijs zich achter dat initiatief. De hogescholen UCLL, PXL, VIVES, Odisee, Arteveldehogeschool, AP Hogeschool en HOGENT spannen zich, samen met opleidingsspecialist SYNTRA, extra in om jongeren warm te maken voor een job met toekomst.

Ambassadeurs om jongeren te inspireren zijn Bockie De Repper, bekend van zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld, en de zussen en contentcreators Nour & Fatma Daghbouj. De drie zijn zelf ook zelfstandig en weten als geen ander hoe het is om samen te werken met een boekhouder.