Night of the Proms komt naar Koksijde

Voor het eerst in zijn geschiedenis vindt er in augustus een openluchteditie plaats van de populaire Night of the Proms.

Het Antwerp Philharmonic Orchestra, onder leiding van de Brazilliaanse dirigente Alexandra Arrrieche, ruilt het Antwerpse sportpaleis voor het Kerkplein in Koksijde-Bad. Het concert is voorzien op 1 augustus.

Ook in Koksijde bestaat het programma uit bekende nummers uit het lichtklassieke genre en pop- en rocknummers van nationale en internationale artiesten. John Miles brengt er alvast zijn wereldhit "Music was my first love". Met het concert wil Koksijde een meerwaarde bieden in het toeristisch-cultureel aanbod.

Meer info vind je op : www.visitkoksijde.be/notp