In Oostende hebben mosselliefhebbers van de nieuwste oogst Belgische hangmosselen geproefd. De mosselen zijn gekweekt voor de kust van Nieuwpoort.

Zij zijn gekweekt volgens de hangcultuur methode. Dat wil zeggen aan een touw waarop het mosselzaad zich vastzet. Eerdere pogingen om bij ons mosselen in volle zee te kweken flopten. In dit project werkt de Colruyt groep met succes samen met Brevisco van mosselpionier Willy Versluys.

Het was vandaag aanschuiven om te proeven. Iedereen wou graag weten welk vlees er in de schelp zit. Met 34 procent vleesgewicht moeten ze niet onderdoen voor de Zeeuwse. Dit weekend wordt de eerste oogst over de hele kust gratis uitgedeeld.