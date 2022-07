Nieuwpoortse redders ruilen houten cabine voor zeecontainer

De strandredders in Nieuwpoort hebben per strandpost een -tot nu- houten cabine als onderkomen. Maar één ervan, aan de hoofdpost in de Veurnestraat is nu vervangen door een zeecontainer. De deurpanelen zijn ook een betere beveiliging tegen inbrekers na sluitingstijd.

“We streven naar een voortdurende professionalisering van de strandreddingsdienst," zeggen ze bij de stad. "Een performant redderskorps kan niet zonder degelijk materiaal. Daarom kiezen we voor deze volledig uitgeruste zeecontainer als nieuw onderkomen voor onze strandredders. Deze biedt meer opbergruimte, betere uitkijkmogelijkheden én meer comfort. Geen overbodige luxe op dagen met minder goed weer. Na de zomer wordt de werking met de zeecontainer geëvalueerd en in de toekomst mogelijk uitgebreid naar alle vijf de reddersposten.”

De container is in rood en geel geverfd, de kleuren van de redders en dat zorgt ook voor duidelijkheid.

Er zijn nog nieuwigheden: elke post heeft ook een rescue board, waarmee redders beter de branding kunnen doorkruisen bij een interventie.