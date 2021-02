Nieuwpoort wil helibasis op militair kamp Lombardsijde

Als het van gemeenteraadsvoorzitter Rik Lips afhangt wel, schrijft Het Laatste Nieuws. De CD&V’er stelt het militair kwartier Lombardsijde, dat op het grondgebied van zijn stad ligt, voor als uitvalsbasis van de NH90-helikopters. Als alles volgens plan verloopt dan verhuist de luchtmachtbasis tegen 2024 naar de luchthaven van Oostende. Maar Lips stelt nu Lombardsijde voor als alternatief. Daar is voldoende ruimte voor de NH90’s zegt hij. De verhuizing kan ook voor extra jobs zorgen. Burgemeester Geert Vanden Broucke neemt het voorstel mee. Hij vraagt zich wel af of het kwartier in Lombardsijde voldoende uitgerust is qua infrastructuur om een helikopterbasis te worden.

Lees ook: