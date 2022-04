Nieuwpoort verwelkomt bijzonder transport: drempel voor stormvloedkering

In Nieuwpoort wordt vandaag de enorme betonnen drempel voor de stormvloedkering over het water geleverd. Deze stormvloedkering zal Nieuwpoort beschermen tegen zeer zware stormvloeden.

Vandaag vertrekt er vanuit Kallo, in de haven van Antwerpen, een wel heel bijzonder transport richting de havengeul van Nieuwpoort: een ponton met daarop een enorme betonnen drempel. Het gaat om een belangrijk onderdeel van de stormvloedkering die het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust daar momenteel bouwt. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kwam kijken hoe de laatste hand gelegd wordt aan de enorme drempel. De betonnen drempel, gemaakt in Kallo, wordt als monoliet over zee vervoerd en wordt begin volgende week geplaatst.

De stormvloedkering wordt gebouwd op de Ijzer om Nieuwpoort en hinterland te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Er wordt een versnelde zeespiegelstijging verwacht tot 80 cm tegen het einde van deze eeuw. Metingen sedert 1925 bewijzen dat de zee daadwerkelijk al enkele tientallen cm is gestegen. Het project zal in 2025 afgewerkt zijn en kost 58 miljoen euro.

Nieuwpoortse vissersvloot verhuist tijdelijk naar Oostende

Vanaf de aankomst van de drempel in Nieuwpoort tot en met eind april zal er op deze plaats in de havengeul geen enkele doorgang van beroeps- of pleziervaart meer mogelijk zijn. De exacte timing van deze stremming wordt dinsdag 19 april bekend gemaakt.

De Nieuwpoortse vissersvloot verhuist daardoor binnenkort tijdelijk naar Oostende. De dagvers gevangen vis en garnaal wordt van daaruit ‘s morgens vroeg naar de stedelijke vismijn van Nieuwpoort gebracht om daar zijn normale weg te vinden naar de vishandelaar en zijn klanten.