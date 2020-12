Nieuwpoort verbiedt recreatief vissen met karternetten

Naar aanleiding van het overlijden van enkele zeehonden op korte tijd trekt Nieuwpoort de vergunningen in voor het recreatief vissen met karternetten. Het verbod geldt voor twee maanden.

De voorbije tien dagen spoelden vier zeehonden dood aan. Ook in de buurgemeenten waren er gevallen. Eén van de zeehonden is aangetroffen in een karternet. Dat type net wordt nu verboden bij burgemeesterbesluit. Door het recreatief vissen met karternetten tijdelijk stop te zetten, kan de situatie geëvalueerd worden. Op die manier zal verder onderzocht worden wat de dood van de zeehonden veroorzaakt heeft.

"Zeehonden beschermen"

"De fuiken en dergelijke kunnen blijven. Enkel de karternetten, die een gevaar vormen voor de zeehonden, mogen tijdelijk niet meer. We willen te weten komen wat er is gebeurd. Enkel op die manier kunnen we onze zeehonden beschermen", aldus burgemeester Geert Vanden Broucke.