Nieuwpoort verbiedt commerciële ballonnenacties

Zo’n ballon is slecht voor het milieu. Het is rondvliegend zwerfvuil dat uiteindelijk in de zee beland. Met ernstige gevolgen voor het leven in en op zee. Nieuwpoort is de eerste kustgemeente die het massaal oplaten van feestballonnen en wensballonnen verbiedt Overtreders riskeren een GAS-boete tot 250 euro. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een verbod op spelende kinderen met een ballon maar om commerciële acties waarbij massaal ballonnen worden opgelaten met een briefkaart of cadeaubon aan.

"Als we kijken wat de Proper Strandlopers van troep op het strand vinden, dan vinden we daar toch ballonnen in terug," zegt schepen van milieu Kris Vandecasteele. "Ook bij een verdacht overlijden van zeezoogdieren en stormvogels wordt daar zeer veel plastic in teruggevonden en dat verteert niet . Dat zorgt voor problemen. Vandaar dat we die keuze maken."