Nieuwpoort promoot lokale en duurzame vis met project "Recht uit Zèè"

Nieuwpoortse vissers, vier groothandelaars en acht restaurants stappen mee in het proefproject. Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop en wie deelneemt moet het label Visserij Verduurzaamt halen. Daarnaast moet er zoveel mogelijk vers gevangen vis uit Nieuwpoort verkocht worden en moet duidelijk zijn vanwaar de vis afkomstig is." Visgro, de beroepsorganisatie van de vissector kijkt toe of de vis wel echt van bij ons komt. Maarten du Bois, vzw Visgro: "Je mag vis elders kopen, in Nederland, Engeland of Noorwegen, als je het maar gescheiden houdt. Ook in de toonbank moet duidelijk zijn welke vis verduurzaamd is en welke van andere bronnen komt. Een auditbureau controleert dit omdat dit onafhankelijk is, ander is je label niet geloofwaardig. Onze vereniging houdt wel een oogje in het zeil." (lees verder onder de foto)

Nieuwpoort heeft de kleinste visveiling met nog vier vissersschepen die vooral voor onze kust varen. Veel vissoorten van hier zijn onbekend en dus onbemind en verdienen meer aandacht. Deville Daijo, Brasserie 't Ponton: "Pieterman bijvoorbeeld, en hondshaai, ook weinig gegeten. De mensen kennen de naam niet en denken er niet aan. Je moet het eten om het te kennen. De vis moet niet speciaal klaar gemaakt zijn. Een puur product is eigenlijk het beste."

Recht uit Zèè is een pilootproject dat ook andere kustgemeenten kan inspireren.