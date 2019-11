Nieuwpoort staat op 11 november even stil bij slachtoffers die vielen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In Nieuwpoort gaat de herdenking gepaard met een misviering in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, bloemneerlegging bij de Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers en de prijsuitreiking van de Elf novemberwedstrijd. Dat is een prijs voor wie vaderlandslievende verenigingen dichter bij de Nieuwpoortse jeugd weet te brengen.