Nieuwpoort, gouverneur en Koksijde vragen weg te blijven

In een open brief vraagt de burgemeester van Nieuwpoort bezoekers en tweedeverblijvers hun bezoek aan de badstad voor een tijdje uit te stellen.

"We zijn nu niet in staat om u te ontvangen zoals het hoort. Onze stadsinfrastructuur is gesloten en onze bewoners moeten beschermd worden. Hoofdzaak nu is de verspreiding tegengaan. Het is daarom erg belangrijk om de adviezen te blijven opvolgen. We kennen ze intussen allemaal, zwart op wit. Waarom die kantjes er proberen aflopen?", vraagt hij zich openlijk af.

"Respecteer de adviezen. Kom niet in groep samen, ook niet om een ijsje of wafel te kopen of stiekem in een groepje wat te skaten op een afgesloten terrein. Ik zie het gebeuren en kan het maar niet begrijpen", vervolgt burgemeester Geert Vanden Broucke.

Ook de gemeente Koksijde wil dat de tweedeverblijvers even thuis blijven. En procureur Decaluwé roept op om de kust helemaal links te laten liggen. Daar waren de afgelopen dagen veel mensen samengekomen.