Nieuwkomers verkennen Vlaams Parlement

De nieuwkomers in het Vlaams Parlement hebben vandaag een kennismakingsdag: ze verkennen de zeteltjes in het halfrond en de werking in de kabinetten.

Het Vlaamse halfrond verwelkomt in totaal 67 nieuwe leden, of goed de helft van de in totaal 124 leden. 9 onder hen zijn West-Vlamingen. Volgende week dinsdag is er de officiële installatievergadering van het parlement. Dan leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af en wordt in principe ook het Bureau samengesteld.

Uitleg en rondleiding

Vandaag krijgen de nieuwe parlementsleden informatie over de politieke en praktische werking van het Vlaams Parlement. De nieuwelingen worden onder meer getrakteerd op een uitleg van griffier Martine Goossens, op een rondleiding door de gebouwen en op een bezoek aan het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. (Lees verder onder de video)