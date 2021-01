Nieuwjaarsreceptie via livestream in Torhout

In zowat alle West-Vlaamse steden en gemeenten zijn er in januari normaal nieuwjaarsrecepties voor de inwoners. En dus ook in Torhout. Maar een bijeenkomsten zijn nu uitgesloten en dus heeft burgemeester Christof Audenaert zijn nieuwjaarstoespraak live gestreamd op Facebook.

Daarna werden de inwoners nog op een coronaproof concert van zanger Christoff getrakteerd. De burgemeester roept iedereen op om zich in 2021 te laten vaccineren.

"Vrijdag starten wij met de vaccinatie van de bewoners van het rusthuis. 97 % van de bewoners heeft zich akkoord verklaard om zich te vaccineren. Dat is een fantastisch hoog aantal. En dat moet ook de mensen die aan het twijfelen zijn om zich al dan niet te laten vaccineren over de streep halen. Het is enorm belangrijk dat we samen gevaccineerd geraken en samen weer kunnen feesten", aldus burgemeester Christof Audenaert.