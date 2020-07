De komende weken kunt u in ons nieuws genieten van de nieuwe zomerreeks "Terug naar de Kust"

Het hoeft niet te verwonderen dat de toeristische sector uitermate tevreden is dat toeristen en dagjesmensen weer hun weg naar zee hebben teruggevonden. Maar wordt het, gezien de coronapandemie, ooit weer zoals voorheen? Typische kusthotels zoals Hotel Soll Cress in Koksijde bijvoorbeeld rekenen op een lang seizoen om het verlies van het voorjaar goed te maken. Het familiehotel bestaat vijftig jaar en is sinds juni opnieuw open. Sofie Vandamme baat samen met haar zus en moeder het hotel uit en rekent dit seizoen vooral op gasten uit eigen land. Intussen komen de boekingen mondjesmaat binnen.

"Terug naar de Kust" heeft ook aandacht voor de tweedeverblijvers. Elke woensdag gaan we ze opzoeken in camping Marva in Middelkerke.