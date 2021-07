Eentje staat nu op het Klein Strand, een zeehondje, een ander in Mariakerke. Daar staat nu een regenboog, verwijzend naar de regenboogvlag, symbool voor de LBTGQ-gemeenschap. Met de regenboog-emoji maakt het stadsbestuur ook een duidelijk statement dat iedereen in Oostende welkom is. Ook in de toekomst komen er nog nieuwe emoji-verdwaalpalen.