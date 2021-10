Nieuwe zaalshow Wouter Deprez in première

‘Speech’, de nieuwe comedyshow van Wouter Deprez is gisteravond in de Stadsschouwburg in Kortrijk in première gegaan.

Twee uur lang rijgt Deprez de komische verhalen aaneen. In de hem eigen stijl reageert hij onbeholpen en vaak al te serieus op de dingen die hem overkomen. Maar het is duidelijk dat Wouter Deprez heel lang het podium en het contact met het publiek gemist heeft. In ‘Speech’ is hij de beste versie van zichzelf.

'Er zitten weer veel familieverhalen in, dat wel. Er zit ook veel taal in', zegt Deprez. 'Maar het gaat ook over de midlifecrisis, wat de periode nu is in mijn leven. Natuurlijk, het personage dat ik speel heeft weinig met mezelf te maken. Het is een lichtere voorstelling. Het is meer comedy dan vorige voorstellingen.'

'Speech' komt de komende maanden nog naar een tiental West-Vlaamse zalen, waaronder Oostende, Koksijde, Brugge, Waregem en Roeselare.