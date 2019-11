De nieuw stand-up comedy show van Steven Mahieu is gisteravond in Brugge in Première gegaan.

Cabaretier Steven Mathieu stelde in CC De Biekorf in Brugge zijn nieuwe zaalshow voor. De "Full Contact Tour" is vrijwel overal in West-Vlaanderen uitverkocht. Door het grote succes komen er nog enkele extra voorstellingen bij.

Pijnlijk grappig

In Brugge beet Mahieu alvast de spits af. Zijn humor is vaak pijnlijk grappig omdat die heel persoonlijk wordt. Zo vertelde Mahieu over zijn oma in het rusthuis en dementie.