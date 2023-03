Nieuwe wending in assisenzaak dubbele kotmoord? Getuige zegt na zitting plots andere dingen aan politie

De getuige zei op het proces dat hij in de nacht van 30 september op 1 oktober 2018 een joint ging vragen aan beschuldigde Mohammad Taqi M. Volgens de getuige leek Youlia Soboleva (19) geschrokken toen ze op dat moment naar buiten kwam. Meerdere andere details uit zijn verklaring ontkende de getuige plots. Nochtans verklaarde hij ooit dat de beschuldigde die nacht een mes achter zijn rug verborg.

Plotse verklaringen

De getuige in kwestie werd door de politiezone Vlas naar het assisenhof gebracht. Tijdens de terugrit begon hij volgens de procureur-generaal spontaan te praten met de politiemensen. "Uit het pv daarover blijkt dat een getuige andere zaken heeft verteld die een ander licht kunnen werpen op deze zaak." Naar aanleiding daarvan wil het Openbaar Ministerie hem en de betrokken politiemensen als getuigen oproepen. "Het gaat om concrete informatie die mijns inziens relevant is bij de beoordeling van schuld of onschuld."

Toestemming

De verdediging verzet zich tegen de neerlegging van het pv. "Dat gesprek zou ook opgenomen zijn, maar de toestemming moet gevraagd worden van de persoon die opgenomen wordt." De verdediging merkte op dat de getuige ook geen bijstand kreeg van een advocaat. Uiteindelijk kregen alle partijen de toestemming om de geluidsopname eerst te beluisteren, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd. Daarnaast suggereert de verdediging ook dat de plotse verklaringen in scène gezet lijken. "Hij zat zogezegd voor iets anders op het politiekantoor toen hij hoorde dat hij hier gisteren moest zijn. Maar in werkelijkheid was hij aan het fitnessen. Dat is me allemaal toch iets te eigenaardig."