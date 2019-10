Nieuwe waterleiding in Harelbeke na klachten over vuil drinkwater

De Watergroep is begonnen met een deel van de gietijzeren waterleiding in de Steenbrugstraat in Harelbeke te vernieuwen.

Ze zijn begonnen in de zone waar er geregeld klachten waren over bruinrood drinkwater, in een strook over 350 meter, maar ze willen ook de rest vernieuwen. Dat zal in de loop van volgend jaar zijn. Deze werken duren tot eind dit jaar en kosten 72.000 euro. (lees verder onder de video)

Er zijn al een tijdje klachten over het drinkwater in de regio Harelbeke. Onlangs nog postte iemand een filmpje op internet van vervuild leidingwater dat uit de kraan komt. Eerder waren er - ook al in Harelbeke - problemen met wit zand in het leidingwater. Er was toen een probleem met een toevoerleiding.

