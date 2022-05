Nieuwe wandelroute toont hoe landbouwers duurzaam werken

In het Beverhoutsveld doen een tiental landbouwers aan carbon farming, ofwel koolstoflandbouw. Door specifieke teelttechnieken kunnen ze zo koolstofdioxide uit de lucht halen en die opslaan in de bodem. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor de grond. Karolien Vermeulen, voorzitter landbouwraad Beernem: “Carbon farming is een project waarbij de koolstofopbouw in de bodem gestimuleerd wordt door bepaalde teelttechnieken toe te passen. Die zorgen voor een duurzame bodem.”

De gemeente Beernem laat landbouwers uit de streek gratis experimenteren om op een duurzame manier gewassen te telen. Per hectare kunnen ze zo jaarlijks 2,2 ton co2 uit de lucht halen. En duurzaam werken hoeft geen impact te hebben op de kwaliteit van de gewassen, integendeel. Koen De Baets, landbouwer: “We hebben twee jaar op rij maïs gezaaid, met ondergezaaid rietzwenkgras. Dat is een groenbedekker. Als de maïs geoogst wordt, blijft de grond de hele winter bedekt staan met dat rietzwenkgras. Daardoor heb je minder uitdroging van de grond, die meer nutriënten opneemt, meer koolstof in de grond brengt. Daardoor heb je het volgende jaar een betere vrucht.” (lees verder onder de foto)

Een wandeling langs de percelen moet passanten tonen dat ook boeren denken aan het klimaat. De wandeling van zo'n 8 kilometer start aan de Beekstraat en loopt via knooppunten.