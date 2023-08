Nieuwe wandelgids leidt ook slechtzienden door het Zwin

De wandelgids is eigenlijk een zogenoemde 'multi-sensoriële gids'. Het is een verzameling foto's gedrukt op een voelplaat, met beschrijvingen in braille. Een QR-code en een chip leggen de link naar een webpagina met de achterliggende tekst. De gebruiker kan die tekst dan ook laten voorlezen.

De bezoekers krijgen zo dus informatie, en ze kunnen met een voelplaat ook makkelijk het parcours volgen.

Gratis ontlenen

Het parcours is zowat 500 meter lang, met tussendoor vijf stopplaatsen met telkens een cijfer in tekst en in braille, en bijhorende voelplaat. Zo leidt de route langs een poel, de ooievaarstoren, een stukje bos en de boshut, en een belevingshut met kinderactiviteiten tijdens vakanties.

Er zijn twintig van die wandelgidsen, blinden en slechtzienden kunnen die gratis ontlenen.