Nieuwe voorstelling Preuteleute in première

In Blankenberge is "Nog éné kè", de nieuwe voorstelling van Preuteleute, in première gegaan. Er zijn voorlopig 22 voorstellingen voorzien in West-Vlaanderen, en die zijn vrijwel uitverkocht.

Oorspronkelijk was het plan om van "Nog éné kè" slechts één voorstelling te spelen, maar dat pakte anders uit. Het duo speelt de komende weken 22 shows in de grootste West-Vlaamse schouwburgen en zalen. En mogelijk worden er nog bijkomende voorstellingen aangekondigd.

Preuteleute is ondertussen bijna 20 jaar bezig, maar de nieuwe voorstelling was er verbazend snel. "Het was heel snel klaar, eigenlijk. We hadden natuurlijk wel een pauze genomen van twee jaar, waardoor je tijd hebt om iets anders te doen. Er is veel werk aan, maar de ideeën kwamen vlot", zegt Tom Vanrijckeghem.

Opmerkelijk: er staat ook een voorstelling gepland in Gent. "Daar hebben we ook een grote aanhang. Maar Gent is dan misschien ook wel de hoofdstad van West-Vlaanderen. Verder ligt onze ambitie ook niet, we willen gewoon in het West-Vlaams ons ding doen", besluit Sebastien Dewaele.