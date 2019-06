In Wervik opent een nieuwe vleugel van het stadhuis in 'Huis Gryson'.

In het vroegere home zijn kantoren en een refter voor stadpersoneel ingericht en er is ook een schepenzaal. De kostprijs van dit alles, de aankoop in 2008 inbegrepen, is 700.000 euro. Volgende week verhuizen de diensten naar de nieuwe kantoren.

Huis Gryson grenst aan de achterkant aan de parking van het stadhuis.