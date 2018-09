Nieuwe vismijn opent volgende zomer

In de zomer van 2019 opent de nieuwe vismijn in Oostende de deuren. Het gaat om een investering van 5 miljoen euro.

Vandaag werd de eerste steen gelegd aan het nieuwe vismijngebouw in Oostende.

“Het gebouw zal voldoen aan de huidige normen en regelgeving qua hygiëne en voedselveiligheid,” zegt gedelegeerd bestuurder Sylvie Becaus.

Het nieuwe gebouw zal een oppervlakte hebben van 5.000 vierkante meter. De vis kan zowel via de kade als per vrachtwagen aangevoerd worden. De ligging van de vismijn aan een dok met stil water is daarbij een belangrijke troef.

“De investering bevestigt ons geloof in de visserij. We komen hiermee ook onze afspraken na, die gemaakt zijn in het kader van de erfpacht bij de fusie van de veilingen van Oostende en Zeebrugge.”