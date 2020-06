Nieuwe versoepelingen: zwembaden terug open, bubbels tot 15 personen

Vanaf 1 juli gaan opnieuw een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen in. In principe blijven enkel nog massa-evenementen en het nachtleven verboden terrein, al blijven de hygiënemaatregelen overal elders wel van kracht, benadrukte premier Sophie Wilmès.

De Nationale Veiligheidsraad boog zich woensdag over een hele reeks versoepelingen die na afloop van de vorige bijeenkomst begin juni al voorop waren gesteld. De aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens ten gevolge van corona blijven de goede kant uitgaan, en dus worden de teugels vanaf 1 juli zoals verwacht nog wat verder gelost.

In principe worden de meeste beperkingen die nog overeind bleven nu opgeheven, op het nachtleven en de massa-evenementen na. Dat betekent onder meer dat zwembaden, wellnesscentra, pretparken, binnenspeeltuinen, speelhallen en casino's begin volgende maand opnieuw de deuren mogen openen, telkens met respect voor een hele resem regels die in protocollen per sector worden vastgelegd, met de nadruk op sociale afstand, hygiëne en 'crowd management'.

Cultuuractiviteiten met publiek

Ook de cultuursector kan enigszins opgelucht ademhalen: vanaf 1 juli zijn cultuuractiviteiten met publiek opnieuw toegelaten. Ook daar gelden de algemene regels rond afstand en hygiëne, maar de Nationale Veiligheidsraad legt ook een maximumaantal bezoekers op. Bij activiteiten die binnen plaatsvinden - theaterzalen, cinema's, concertzalen - zijn maximum 200 mensen toegelaten, buiten worden dat er 400.

In augustus kunnen die aantal bijgesteld worden naar respectievelijk 400 en 800 bezoekers, als de cijfers dat tenminste toelaten. Infrastructuren waar het publiek neerzit, kunnen een uitzondering op de maximumcapaciteit vragen, al moet die vraag goed gestaafd zijn in een dossier en is er specifieke goedkeuring nodig. De Nationale Veiligheidsraad denkt daarbij bijvoorbeeld aan grote stadia, waar mogelijk meer dan 400 mensen op een veilige manier samen kunnen komen. De lokale besturen kunnen in elk geval een beroep doen op een 'evenementenmatrix' met 18 criteria om de risico's die een bepaald evenement met zich meebrengt te evalueren en de nodige maatregelen te nemen.

Het is niet de bedoeling dat mensen thuis vanaf 1 juli tot 200 mensen uitnodigen, benadrukte premier Sophie Wilmès. Het maximale aantal mensen dat we per week mogen zien gaat op 1 juli wel van 10 naar 15, maar daar blijft het voorlopig bij. Receptiezalen kunnen vanaf 1 juli wel de deuren openen voor bijvoorbeeld trouwfeesten of koffietafels, maar het maximale aantal aanwezigen ligt daar op 50. Bovendien moeten mensen afstand houden, en mogen er bijvoorbeeld geen 50 mensen aan één tafel zitten.

De Nationale Veiligheidsraad geeft tot slot ook het fiat voor manifestaties vanaf 1 juli. Die moeten wel buiten plaatsvinden, statisch zijn, maximaal 400 deelnemers tellen en rekening houden met de veiligheidsafstand.

Mondmasker aangeraden, niet verplicht

De Veiligheidsraad zet niet alleen het licht op groen voor een aantal zaken dat tot nog toe verboden was, ook enkele omringende maatregelen voor activiteiten die wel al konden gaan op de schop. Zo mogen mensen vanaf 1 juli met mensen uit hun 'bubbel' gaan winkelen, en moeten ze dus niet langer alleen gaan. Ook de tijdslimiet vervalt. Voor markten vervalt dan weer het maximale aantal van 50 kramen.

Een mondmasker dragen bij het winkelen blijft sterk aangeraden, maar wordt in tegenstelling tot wat virologen en experten eerder deze week opperden niet verplicht. "Daar is geen epidemiologische reden voor", dixit Wilmès. In het geval van een tweede golf zit een verplichting op drukke plaatsen er wellicht wel in, aldus de premier, die benadrukte dat hygiëne- en afstandsregels bij het winkelen nog altijd blijven gelden.