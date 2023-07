Sinds deze maand is een groot deel van de Brugse binnenstad autoluw geworden. In de Katelijnestraat zijn elke namiddag auto's verboden, tenzij je een vergunning hebt. Toch liepen al ruim 800 automobilisten tegen de lamp.

Voor een echte evaluatie van de nieuwe verkeersplannen is het nog te vroeg volgens de waarnemend burgemeester. Maar dat het aangenamer en veiliger is, is een feit volgens haar.