Belcasinos zou niet alleen het casino maar ook het hotel uitbaten. Hotelketen Flow Hospitality Group, stapte hierop naar de rechtbank. Ondermeer omdat Belcasinos de hotelgasten een jeton ter waarde van één euro zou schenken om in te zetten in het casino. Volgens de Raad van State is dat inderdaad in strijd met de kansspelwet. Het arrest heeft geen gevolgen voor de bouw van het casino dat eind volgend jaar klaar moet zijn.

LEES ALLES OVER HET CASINODOSSIER IN MIDDELKERKE