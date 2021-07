Nieuwe uitbater gezocht voor Zon & Zee in Oostende

De Vlaamse regering gaat samen met de stad Oostende op zoek naar een nieuwe uitbater voor het verblijfscentrum Duin en zee in Oostende.

Dat maakt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir bekend. Het personeel van de huidige uitbater vzw Groepsverblijven gaat met pensioen en stopt met de exploitatie waardoor de concessie in mei volgend jaar opnieuw vrijkomt.

Toerisme Vlaanderen en Oostende zetten een nieuwe concessie in de markt in de zoektocht naar een nieuwe uitbater. “Duin en Zee beschikt over verschillende troeven om kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen en vormt dus de ideale uitvalsbasis voor scholen op zeeklassen en jeugdverenigingen op kamp”, aldus Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Het verblijf trekt jaarlijks gemiddeld 11.000 bezoekers.