Nieuwe treinverbinding tussen Blankenberge en Antwerpen?

Blankenberge wil er werk van maken om een nieuwe IC-trein in te leggen tussen het station van Blankenberge en Antwerpen-Centraal. Burgemeester Daphné Dumery zou al een brief geschreven hebben naar Antwerps burgemeester Bart De Wever.

Op dit moment is er al een treinverbinding tussen de twee steden, maar het bestuur van Blankenberge wil er dus een nieuwe treinverbinding bij hebben, om de mobiliteit tussen de twee steden te stimuleren.

Burgemeester Daphné Dumery is erg positief over de mogelijke nieuwe treinverbinding: “Een extra IC-trein tussen Blankenberge en Antwerpen biedt alleen maar voordelen. De vele dagjestoeristen zullen veel vlotter op hun bestemming geraken en dan heb ik het niet alleen over de mensen uit Antwerpen die een dagje naar zee komen, maar evenwel over de Blankenbergenaar die eens een dagtrip naar Antwerpen wil maken.”

Sandy Buysschaert, schepen van Mobiliteit, heeft dezelfde mening: “Het verleden heeft aangetoond dat een versterking van het aanbod van en naar Blankenberge resulteert in een hoger groeicijfer dan gemiddeld. We blijven eraan werken om iedereen te overtuigen van het groeipotentieel. Met een treinstation midden in ons centrum hebben we een enorme troef, hoe meer treinaanbod, hoe sterker we die troef kunnen uitspelen.”

Het wordt nog afwachten hoe Bart De Wever zal reageren op het voorstel van de gemeente.