Nieuwe trajecten voor kwetsbare jongeren bij Oranjehuis in Heule

Het Oranjehuis in Heule heeft nieuwe trajecten die kwetsbare kinderen en jongeren kunnen volgen. Het gaat bijvoorbeeld over leerlingen die zich afzetten tegen school, of kinderen die uit een moeilijke thuissituatie komen.

Bij het Oranjehuis in Heule kunnen kinderen en jongeren terecht die worstelen met zichzelf. En die jongeren worden almaar jonger.

"We zien dat bijvoorbeeld ook in het onderwijs," zegt Sabine Bourgeois van het Oranjehuis. "De kinderen die doorverwezen worden, waarvoor school geen antwoorden meer heeft, die met hun handen in het haar zitten, worden almaar jonger. Ik denk dat we in een samenleving leven die heel veel druk legt op gezinnen, op kinderen en jongeren. Maar ook in een samenleving die voor heel andere uitdagingen staat dan vroeger." (lees verder onder de foto)

De kinderen zijn niet alleen jonger, het zijn er ook meer. Daarom stippelt het Oranjehuis nu nieuwe trajecten uit. Eén daarvan is Atoom 80, gericht op zij die zich distantiëren van school. "Dat is gericht op het leren opnieuw mogelijk maken," zegt procesbegeleider Koert Rotiers. "Mogelijk maken is eigenlijk de rode draad doorheen alles. We gaan jongeren daarvoor thuis opzoeken, uitnodigen om hier samen met ons op enkele momenten prikkelingen te krijgen. Dingen ontdekken waarin ze talenten hebben, dat ze er goed in zijn. We gaan ze verder begeleiden. Weer in de omgeving, in de samenleving, om daar die talenten verder te durven ontwikkelen."

Ouder en kind op trektocht

Een ander traject is Forta Kuné, ofwel samen sterk. Tijdens een trektocht in de natuur leren de ouder en het kind elkaar beter begrijpen. Eddy, die deelnam met zijn dochter, kan erover meespreken. "Ik ben thuisgekomen na zes dagen en mijn vrouw zei: waar is onze dochter? Dan was enkel de vraag hoelang dat zou duren. Maar ik kan u zeggen dat dat nog altijd zo is. Onze verstandhouding is veel beter geworden. We hebben nauwelijks nog conflicten. Daarmee zijn de problemen nog niet opgelost, maar we helpen haar erbij. We bieden haar een warm nest en daar gelooft ze in. Door de tocht die we samen gemaakt hebben. We hebben samen gewandeld, het moeilijk gehad. Het was bergop, bergaf op alle gebied."

Het Oranjehuis biedt per jaar steun aan zo’n 450 jongeren en hun gezin. Ook jeugddelinquenten kunnen hier leren uit hun fouten.