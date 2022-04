Nieuwe trajectcontroles & snelheidscamera's: hier komen ze

In onze provincie komen nog eens 16 trajectcontroles op gewestwegen bij. Dat is onder meer het geval in Oostkamp en Anzegem. Er komen ook nieuwe snelheids- & roodlichtcamera's. Momenteel zijn maar 19 van de 52 huidige trajectcontroles actief, volgens gouverneur Carl Decaluwé.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft in Vlaanderen 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s aan langs gewestwegen aangekondigd. Die handhavingsinstallaties komen er in samenspraak met de lokale besturen die hiervoor een aanvraag indienden. De aanvraag werd per locatie beoordeeld op basis van objectieve criteria zoals ongevallencijfers en de gereden snelheid.

Hier komen de nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen:

De nieuwe trajectcontroles komen in Oostkamp, Anzegem, Koksijde, Avelgem, Torhout, Mesen/Wijtschate, Waregem, Ieper, Lendelede en Oudenburg.

Ook nieuwe roodlicht- & snelheidscamera's:

De nieuwe roodlichtcamera's komen in Meulebeke op de Randweg N399. En de nieuwe snelheidscamera's komen in Avelgem (Doorniksesteenweg), Pittem (Brugsesteenweg) en Anzegem (Oostdorp).

"Daling van aantal zware verkeersongevallen"

“In mijn ambitie om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen, speelt handhaving een belangrijke rol”, aldus minister Peeters. “Trajectcontroles bijvoorbeeld zorgen voor een daling van meer dan 50% van het aantal zware verkeersongevallen.”

In juli 2021 lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar nieuw Verkeersveiligheidsplan 2021-2025. Eén van de overkoepelende doelstellingen om tot een veilig verkeerssysteem te komen is een sterke handhavingsketen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen. Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78%. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect met een daling van meer dan 50%.”

"19 van de 52 huidige trajectcontroles werken"

In West-Vlaanderen zijn momenteel maar 19 van de 52 huidige trajectcontroles actief. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé vanmiddag gezegd op de provincieraad.

Hij pleit ervoor dat ze zo snel mogelijk in werking worden gezet, ook op gewestwegen. In het eerste kwartaal van jaar had 99 procent van de dodelijke ongevallen op onze gewestwegen een duidelijk verband met snelheid, aldus de gouverneur.