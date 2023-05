Nieuwe toeristische plekjes verbinden Westhoek en Frans-Vlaanderen

In de Westhoek en Frans-Vlaanderen heeft provinciebedrijf Westtoer nieuwe plekjes voorgesteld waar wandelaars en fietsers even op adem kunnen komen. Het gaat om landschapskunst gemaakt van wilgentakken in onder meer Mesen, Heuvelland en Boeschepe.

'Het Nest' is een constructie net achter de Vredestoren in Mesen. Een beetje verborgen, maar eens je er bent, kan je er van een mooi uitzicht genieten. "Dit was een beetje een verloren en vuile hoek maar nu is het heel prachtig geworden," zegt schepen Melanie Verdru. "We zien in de verte Ploegsteert en Frankrijk, je hebt een prachtig zicht over de velden en bomen."

Ook in Frans-Vlaanderen

Niet alleen in Mesen is zo'n land art-structuur te vinden: er is er ook eentje aan de Scherpenberg in Heuvelland, of net over de Franse grens, in Boeschepe. Daar staat een doolhof in wilgentakken. En zo zijn de Vlaamse Westhoek en Frans-Vlaanderen verbonden. (lees verder onder de foto)

"Alles is gerealiseerd in het kader van de samenwerking tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk," zegt ontwerper Bram Vanhoof. "Waar we eigenlijk vooral het mooie van het landschap willen benadrukken. Extra beleving aanbieden aan de toeristen en ook de korte keten willen benadrukken, nieuwe toeristische producten."