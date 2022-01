Nieuwe toekomst voor Thermae Palace in Oostende

De som moet gebruikt worden voor zowel de renovatie als de herbestemming van de site. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) streeft naar 2027 als einddatum voor de werken.

De middelen komen uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. “Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van een monument ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren”, legt minister Diependaele uit.

Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen uit 1906 zijn iconisch erfgoed. De verschillende gebouwen zijn een blijvende getuige van de uitbouw van het kusttoerisme in de belle époque en van de pioniersrol die Oostende speelde als 'Koningin der Badsteden'. Het geheel heeft een grote architecturale en stedenbouwkundige waarde. De site is grotendeels gebouwd in een unieke neoclassicistische bouwstijl en vormt het sluitstuk van de verbinding die rond 1900 gemaakt werd tussen het Maria-Hendrikapark en het strand, via de Koninginnelaan.

Na de restauratie krijgen deze Gaanderijen een duurzame en rendabele invulling. Wat de nieuwe bestemming van het historisch gebouw zal zijn is nog niet bepaald. "We zoeken naar een totaaloplossing die zichzelf ook terugverdient. Het is niet de bedoeling dat dit project op de kap van de belastingbetaler wordt gerealiseerd. Het is een project van tientallen miljoenen", zegt burgemeester Bart Tommelein.

Het is de ambitie van de stad Oostende om het vijfsterrenhotel te behouden. Daarnaast liggen nog verschillende scenario's op tafel omtrent de verdere invulling van de site.