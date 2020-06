Nieuwe tegenslag voor schoolcateraar Esthio

Nu scholen werken in kleine bubbels nemen ze ook geen warme maaltijden meer af omdat ze die niet veilig kunnen bedelen in de refter. De productie van schoolcateraars is daardoor bijna helemaal weggevallen. Voor Esthio is dat een nieuwe tegenslag. Twee jaar geleden lag de grootkeuken al eens een tijd stil, toen er een besmetting met salmonella was vastgesteld.

Levering aan huis

Op topdagen verwerkt de schoolcateraar 14.000 maaltijden per dag. Nu zijn er dat 400. Zaakvoerder Brecht Vervaeck: "We hebben eigenlijk een nieuwe niche aangeboord: de levering bij mensen thuis. Maar onze kern, levering aan scholen en grote bedrijven, is quasi niets meer".

En bovendien is onduidelijk of het schooljaar vanaf 1 september weer normaal zal verlopen. Net nu hadden ze bij Esthio geïnvesteerd in een extra bedrijfsgebouw. Twee miljoen euro, en een verdubbeling in oppervlakte. 53 werknemers van Esthio blijven voorlopig technisch werkloos.

