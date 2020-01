Nieuwe structuur Musea Brugge

De ene is verantwoordelijk voor de collectie, een ander voor de tentoonstellingen en een derde voor de gebouwen en veiligheid.

Zo krijgen de artistiek en zakelijk leider drie diensthoofden naast zich, waarbij er alvast ééntje in het oog springt: Elviera Velghe, zij was lange tijd adjunct-conservator van het Groeningemuseum maar werd in 2010 directeur van het Fotomuseum van Antwerpen, waar ze verschillende toptentoonstellingen organiseerde. Nu keert ze dus terug naar Brugge.

"In Musea Brugge zijn er fantastische uitdagingen. Die wil ik opnemen. Zoals de bouw van een kunsthal en de nieuwe tentoonstellingsprogrammatie. Ik wil hier ook een dynamische wind brengen," aldus Elviera Velghe.