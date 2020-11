Nieuwe straatnamen in Kortrijk

Kortrijk kondigde vorig jaar al aan de twee straatnamen te willen veranderen. Verschaeve was een Vlaams-nationalistische dichter-priester die in de Tweede Wereldoorlog radicaal collaboreerde. Hij werd na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld, maar spendeerde zijn laatste levensjaren in Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast werd ook geopperd om de Koning Leopold II-laan van naam te veranderen, naar aanleiding van het koloniale bewind van koning Leopold II.

De straatnamencommissie besliste samen met de cultuurraad om de Cyril Verschaevestraat om te dopen tot de Zusters Lovelingstraat, genoemd naar de dichterszussen Rosalie en Virginie. De Koning Leopold II-laan wordt met de Rosa Laperestraat genoemd naar een van de initiatiefnemers van de Tinekesfeesten in Heule.

De straatnamen worden nog niet meteen veranderd. Eerst komt er een openbaar onderzoek. Daarbij kunnen omwonenden bezwaren indienen tegen de naamsverandering. Na dat onderzoek zullen de straatnamen worden vastgelegd in de gemeenteraad.

Bekijk ook