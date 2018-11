Nieuwe stek voor agenten PZ Bredene/De Haan

Daarvoor is recentelijk een bouwvergunning afgeleverd. Tot nu toe zitten de 110 medewerkers te krap verspreid over verschillende locaties in de twee gemeenten, wat niet zo efficiënt en vooral tijdrovend is. Het is de bedoeling dat alle operationele diensten tegen begin 2020 het nieuwe commissariaat zullen betrekken. Ook het oude politiegebouw zal verder benut blijven door de wijkdiensten, de staf en de administratie. Maar daar zal het publiek in principe niet meer moeten zijn. Ook op de locatie in De Haan blijft er een onthaalpunt met ruime openingsuren. Het wijkkantoor in Wenduine blijft elke weekdag open.

Het nieuwe commissariaat zal voorzien worden van grotere cellen, video- en verhoorlokalen. Er zijn ook fouilleruimtes, jeugdcelen en lokalen waar advocaten overleg kunnen plegen met hun cliënten. De investering bedraagt zowat 3,6 miljoen euro.