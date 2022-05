Nieuwe spurthal ingehuldigd in Oostende

In het Jozef Verhellestadion in Oostende is de gloednieuwe indoor spurthal officieel geopend. Het atletiekcomplex kan ook gebruikt worden om te trainen op hoogspringen, verspringen en hink-stap-springen. In totaal kostte het project 1,5 miljoen euro.

De outdoor atletiekpiste van 400 meter kreeg in 2020 al een nieuwe toplaag. Niet veel later startte de stad Oostende in samenwerking met bouwheer Farys al aan de bouw van de nieuwe indoorhal. Dankzij de spurtzone van 60 meter kunnen sprinters en hordelopers bij slecht weer toch in de beste omstandigheden hun trainingen afwerken. Bovendien zijn ook een verspring- en een hoogspringzone voorzien.

In het lokaal op de bovenverdieping kunnen de tijden op beide pistes geregistreerd worden. De Vlaamse regering investeerde 340.000 euro in het project. Volgens minister van Sport Ben Weyts (N-VA) beschikt Oostende nu over de enige overdekte atletiekpiste in West-Vlaanderen. "We zijn ambitieus en willen de lat zowel aan de top als aan de basis hoger leggen", klonk het.

Schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V), vader van wereldkampioene zeilen Emma Plasschaert, wees dan weer op de volle beloftevolle atleten uit Oostende. Naast hordeloper Michael Obasuyi is er bijvoorbeeld ook Helena Ponette, kersvers lid van de Belgian Cheetahs. "Op de Olympische Spelen in Parijs zullen er zeker een aantal Oostendse atleten aanwezig zijn." Voor burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is de nieuwe accommodatie een belangrijk onderdeel van het gevarieerd sportaanbod in zijn stad.

Het clubhuis van het Jozef Verhellestadion, thuisbasis van atletiekclub Hermes, krijgt daarom in 2024 ook nog een stevige opknapbeurt. Zo komen er nieuwe kleedkamers en een nieuwe fitnessruimte. De grondige renovatie van het gebouw uit de jaren 50 zal ongeveer een jaar in beslag nemen