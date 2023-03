Nieuwe sporthal voor mensen met beperking: "ook mensen in een rolstoel kunnen sporten"

In Vlamertinge opent Westhoek Turncentrum een nieuwe sporthal voor kinderen en volwassenen met een fysische of psychische beperking. Da's uniek in Vlaanderen. De turnkring had al een aanbod voor kinderen met een beperking, maar nu is er dus de sporthal met aangepaste materialen.

Sporten voor mensen met een beperking is vaak een uurtje bewegen in een club, maar nu kunnen ze altijd terecht in de nieuwe sporthal in Vlamertinge. Het Ninja-parcours is voor kinderen met ADHD interessant en de snoezeltentjes voor wie autisme heeft.

Ook mensen met dementie

"Peutertjes kunnen hier al terecht, maar ook mensen van 90 jaar. We zijn ook toegankelijk voor rusthuizen. Mensen met dementie kunnen gerust ook langskomen", legt Ruth Develter uit.

Alle toestellen zijn bijvoorbeeld herstelbaar in hoogte voor rolstoelpatiënten. "Ik sportte veel voor ik een rolstoel zat, daarna minder. Maar met de komst van deze sporthal zal ik misschien wel vaker komen", vertelt een bezoeker.

Geen subsidies

Westhoek Turncentrum en Turnkring Vlamertinge bieden lessenreeksen, abonnementen en een personal coach aan.

Het gebouw en de inrichting kosten in totaal 800.000 euro, waarvan geen enkele cent betaald door de overheid. "We zijn een crowdfunding gestart, acteur Peter Bulcaen heeft ons daarbij geholpen. We hangen ook af van sponsoring en van mensen die een donatie doen."