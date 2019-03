Nieuwe sporthal in Ieper geopend

De nieuwe sporthal aan het Minneplein in Ieper opent vandaag de deuren. De nieuwe sporthal Minneplein is een publiek-private samenwerking tussen het Ieperse GO!-onderwijs en het stadsbestuur.

Het GO!-onderwijs had nood aan extra sportruimte en ook de stad Ieper had dringend extra capaciteit nodig, want de twee sporthallen langs de Leopold III-laan zijn overbezet.

De nieuwe sporthal is uitgerust voor alle zaalsporten. Er zijn drie naast elkaar liggende terreinen voor basketbal, volleybal, badminton en tennis . Maar je kunt de sporthal ook huren voor bijvoorbeeld zaal- en minivoetbal.

Geen zaalwachters

In de nieuwe sporthal zijn geen zaalwachters. Elke gebruiker moet dus zelf het nodige sportmateriaal zetten en opnieuw opbergen. Wie de sporthal wil gebruiken, heeft daarvoor een speciale badge nodig. Licht en verwarming worden automatisch geregeld via speciale software.

