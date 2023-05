Nieuwe sorteerinstallatie voor afvalintercommunale IMOG

Afvalintercommunale IMOG in Zuid-West-Vlaanderen investeert 15 miljoen euro in een nieuwe sorteerinstallatie voor grof vuil, zoals meubels en tapijten. Die komt op de site in Harelbeke. IMOG wil zo nog meer inzetten op circulaire economie.

Afvalintercommunale IMOG heeft 2 sites, in Harelbeke en in Moen bij Zwevegem. Daar hebben ze jaren ervaring met het sorteren en verwerken van grof vuil, zoals hout, metaal of textiel. De ervaring van in Moen willen ze nu gebruiken in Harelbeke.

"De sorteerlijn die vervangen wordt, is de dubbele lijn PMD/papier en karton," zegt Johan Bonnier van IMOG." De PMD-lijn gaat er uit en de grofvuilsorteerinstallatie, die 20 jaar oud is, komt niet naar hier in Harelbeke. We gaan een echt nieuwe installatie voor grof vuil en bedrijfsafval installeren op deze site."

Circulair verhaal

In Harelbeke sorteren ze geen PMD meer, dat gebeurt nu in Bergen. De nieuwe installatie past in een circulair verhaal om afval zoveel mogelijk te hergebruiken als energiebron, of als grondstof voor nieuwe producten. IMOG wil belangrijk zijn als zogenoemde Urban Miner. "Geen ijzererts uit Zuid-Amerika, geen kobalt uit Afrika, geen petroleum uit het Midden-Oosten, maar echt wel uit de huiskamer," zegt Bonnier daarover. "Wat we vandaag kopen, is morgen of binnen 20 jaar afval. Dat afval moet grondstof worden."

"Nog inspanningen doen"

De nieuwe sorteerinstallatie is een investering van 15 miljoen euro, maar dat zal geen invloed hebben op de prijs van een gewone restafvalzak, belooft IMOG. We kunnen wel nog beter sorteren, zegt de afvalintercommunale: "Vorig jaar hebben we 135 kilogram per inwoner opgehaald," rekent Bonnier uit. "Daarvan is 23 kilogram al voedselverspilling. Dat zijn toch inspanningen die de mensen nog kunnen doen.

De werken voor de nieuwe installatie starten eind dit jaar. Eind volgend jaar moet alles klaar zijn.