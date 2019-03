Nieuwe romans voorgesteld in Oostende

‘Nachtouders’ en ‘Patricia’, dat zijn de titels van de nieuwe romans van Saskia de Coster en Peter Terrin. Saskia de Coster haar boek brengt het verhaal van een lesbisch koppel dat op bezoek gaat bij de spermadonor van hun zoontje. Een nieuwe schrijfervaring, omdat ze voor het eerst een autobiografisch verhaal brengt.

Ook schrijver Peter Terrin, winnaar in 2012 van de AKO literatuurprijs en geboren in Tielt, brengt met Patricia een actuele roman over een carrièrevrouw die haar leven even wil ontvluchten, nadat haar Iphone in het bad valt.

Beide auteurs schrijven over sterke vrouwelijke hoofdrollen die worstelen met hedendaagse problemen zoals het ouderschap en carrière maken. Voor Peter Terrin toch een uitdaging!