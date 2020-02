Nieuwe roman van gids Miguel Bouttry

Miguel Bouttry, die vooral bekend is als gids en verhalenverteller in de Westhoek, heeft een nieuwe roman uit: Bron Van Pijn. Het verhaal gaat over een jonge West-Vlaming die collaboreert met de Duitse bezetter.

De inspiratie haalde Bouttry bij z’n eigen grootvader. De liefdesbrieven aan zijn grootmoeder maken het verhaal compleet.

Miguel Bouttry heeft na ‘De Klap’ met ‘Bron van pijn’ zijn tweede roman klaar. Het is een historische roman geworden. Hoofdpersonage is z’n grootvader die in het boek Flor Turbour heet. Hij collaboreerde, als jonge kerel al, met de Duitse bezetter.

Liefdesbrieven aan Duits meisje

Miguel Bouttry dook in het familiearchief en las er onder meer de liefdesbrieven die z’n grootvader schreef aan z’n grootmoeder, een Duits meisje.

"Ze hebben elkaar leren kennen op het einde van de oorlog. Bij het lezen van de brieven herkende ik mezelf in hem met een aantal zelfde karaktertrekken. Daarom heb ik beslist om het boek in de ik-vorm te schrijven. Wie het boek leest, moet weten dat het zowel m’n grootvader als mezelf is."

(lees verder onder de foto)

Het verhaal is grotendeels fictief en ook de personages zijn niet altijd echt. Miguel Bouttry schreef eerder al non-fictie maar met z’n romans laat hij z’n fantasie vooral de vrije loop. De basis blijft hier wel een persoonlijk familiedrama vol emotie. "Hij wordt opgepakt door de Amerikanen en uitgeleverd aan de Belgische staat. Er volgt een proces. Maar er zit ook een liefdesstuk in. M’n grootvader was een romantische jongen, blijkt uit de brieven."

Bron Van Pijn, is uitgegeven bij Bibliodroom. Bij het boek hoort ook een voorstelling die zondag in première gaat in De Panne.