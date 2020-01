Nieuwe roman ‘Grauw’ van Raoul Servais voorgesteld

In Mu.ZEE in Oostende is de nieuwe roman ‘Grauw’ van Raoul Servais (91) voorgesteld, met originele tekeningen van de kunstenaar zelf.

Raoul Servais werd in Oostende geboren en werkt en woont nu Leffinge. Hij is vooral gekend als animatiecineast. Hij maakte tot op vandaag vijftien kortfilms en één langspeelfilm. Hij schreef zijn scenario’s zelf en publiceerde in 2018 een eerste roman L’Eternel présent. Raoul Servais kreeg niet minder dan 60 internationale prijzen waaronder de Gouden Palm in Cannes. (lees verder onder de foto)

Sinds juni 2018 is er in Mu.ZEE een permanente tentoonstelling van zijn werk, zoals voordien zijn stadsgenoten James Ensor en Léon Spilliaert. Er worden decorstukken getoond, poppen, 3D-tekeningen en natuurlijk zijn bekroonde kortfilms.

