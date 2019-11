Nieuwe rijpingszaal voor 1 miljoen kg kaas

Flandrien Kaas begon in 2013 met de productie van eigen kaasmerken en breidt nu voor de derde keer uit. Zaakvoerders Jan en Helga Desmet: 'Door de vele internationale onderscheidingen groeit de vraag naar onze kazen. En zo hebben we dringend nood aan bijkomende capaciteit om onze kazen te laten rijpen. We hebben eerder al de rijpingszaal uitgebreid door een interne herschikking en we namen ook extra melktanks in gebruik om de productie te versterken.'

De werken aan de nieuwe rijpingszaal starten begin volgend jaar en kosten 1 miljoen euro.