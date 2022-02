Nieuwe regels om zeehonden en bruinvissen beter te beschermen

Jaarlijks spoelen vele zeehonden en bruinvissen aan langs de Belgische kust. Steeds meer dieren geraken verstrikt in visnetten die afkomstig zijn van recreatieve strandvissers. Daarom komt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne met nieuwe regels.

De bruinvis spoelt gemiddeld voor ongeveer 75 dieren per jaar. Bij de zeehonden neemt het aantal jaar na jaar toe. In 2021 werd een recordaantal van 99 gestrande zeehonden gemeld, een verdubbeling tegenover de voorgaande jaren.

Dit is deels te verklaren door de groeiende populatie, maar we zien ook dat veel meer dieren verstrikt raken in visnetten afkomstig van recreatieve strandvissers. Daarom komt vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne met nieuwe regels die de specifieke netten verbieden waar deze dieren vaak het slachtoffer van zijn. Recreatieve strandvisserij zal daarbij nog steeds mogelijk zijn zoals voorheen, maar met het juiste materiaal dat geen gevaar vormt voor bruinvissen, zeehonden en anderen zeedieren.