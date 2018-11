Nieuwe reeks burgemeesters legt eed af

Het ging om Hendrik Verkest uit Wingene, Dirk De fauw uit Brugge, Patrick Lansens uit Koekelare en Jos Sypré uit Beernem.

Patrick Lansens (sp.a) volgt zichzelf weer op als burgervader van zijn gemeente. Hij is al sinds 1995 burgemeester en begint dus aan zijn vierde legislatuur. Ook Hendrik Verkest (CD&V) heeft al een jarenlange staat van dienst als burgemeester. Hij heeft wel laten kennen dat hij in de loop van deze bestuursperiode de fakkel doorgeeft aan een opvolger.

Nieuwelingen

Jos Sypré (CD&V) wordt de nieuwe burgemeester van Beernem en volgt partijgenoot Johan De Rycke op. En huidig schepen Dirk De fauw van Brugge (CD&V) volgt Renaat Landuyt (sp.a) op als burgemeester van de grootste stad in West-Vlaanderen. Met meer dan 15.000 voorkeurstemmen was hij veruit de populairste politicus in de stad.